Cansu Tosun: Yara izim benim farkım

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UZUN bir aradan sonra “Beni Sev” adlı yeni filmi için setlere dönen Cansu Tosun, günümüzde kadınlara dayatılan kusursuz güzellik anlayışına karşı çıktı. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu yanık izi kalan kolunu göstererek poz veren ünlü oyuncu, “Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum” dedi.
BANA GÜÇ KATIYOR
İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden utanmadığını belirten Tosun, “Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi ya da güç katıyormuş gibi hissettim. Ama insanlar yara izim için genelde ‘Şurada iyi bir doktor var denesene’ diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi. Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki” diye konuştu.
2 yaşında yaktı
Cansu Tosun kolunun nasıl yandığını şöyle anlattı: “2 yaşında Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelmiştik. Yer sofrasında kaynar süt duruyormuş, bir ara yalnız kalmışım. Ben de kolumu süte sokmuşum.”