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Cansu Tosun: Yara izim benim farkım

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#Cansu Tosun#Oyuncu#Beni Sev
Cansu Tosun: Yara izim benim farkım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 08:46

Cansu Tosun, çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu yanık izi kalan kolunu göstererek poz verdi. Ünlü oyuncu, “Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum” diye konuştu.

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UZUN bir aradan sonra “Beni Sev” adlı yeni filmi için setlere dönen Cansu Tosun, günümüzde kadınlara dayatılan kusursuz güzellik anlayışına karşı çıktı. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu yanık izi kalan kolunu göstererek poz veren ünlü oyuncu, “Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum” dedi.

BANA GÜÇ KATIYOR

İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden utanmadığını belirten Tosun, “Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi ya da güç katıyormuş gibi hissettim. Ama insanlar yara izim için genelde ‘Şurada iyi bir doktor var denesene’ diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi. Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki” diye konuştu.

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Cansu Tosun: Yara izim benim farkım



OYUNCULUK İÇİN GELDİ

Almanya’da yaşarken ailesi dahil her şeyi ardında bırakıp oyunculuk hayaliyle Türkiye’ye gelen Cansu Tosun, “Küçük Hanımefendi”, “Kayıp Şehir” ve “Bugünün Saraylısı” gibi projelerle adını duyurdu. 2018 yılında meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil’le evlenen oyuncu, 2020 yılında oğlu Marsel’i kucağına aldı.

2 yaşında yaktı

Cansu Tosun kolunun nasıl yandığını şöyle anlattı: “2 yaşında Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelmiştik. Yer sofrasında kaynar süt duruyormuş, bir ara yalnız kalmışım. Ben de kolumu süte sokmuşum.”

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#Cansu Tosun#Oyuncu#Beni Sev

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