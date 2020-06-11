Cansu Tosun kimdir nereli kaç yaşında? Cansu Tosun dizileri ve filmleri neler?

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988’de Nümberg’de doğdu.



15 sene Alman Operası’nda bale eğitimi aldı. Daha sonra Jazz, Hip-hop ve Modern Dans eğitimi almaya başladı. 4 yaşından beri bir çok Alman markası için fotomodellik yaptı.



İlk dizisi, TRT1'de yayınlanan "Küçük Hanımefendi"de iki sezon başrol oynadı. Ardından 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan "Kayıp Şehir" dizisinde ve sonrasında iki sezon ATV dizisi "Bugünün Saraylısı"nda rol aldı.



1 yıl yurtdışında kalıp, bu süre içinde Mike Bernardin'den ActorsSpace'de eğitim aldı. Daha sonra, Ivanna Chubbuck derslerine katıldı. Star TV'de "Göç Zamanı" dizisi ile ekranlara geri döndü. Hemen ardından FOX TV'nin "Familya" dizisinde oynadı. 2017 yılında Show TV'nin "Bir Deli Sevda" dizisinde rol aldı.



Yapımcılığını Lawrence Bender yaptığı, yönetmenliğini Amerikalı yönetmen Sonia Nassery Cole yönettiği, yurt dışında bir çok film festivallerine katılacak olan “I Am You” filmi Eylül ayında da Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.



Ünlü Fransız yönetmen Luc Besson'un son filmi "Anna"'da casus rolünü üstlenen Tosun, son olarak ise TRT1'in sevilen dizisi "Mehmetçik Kûtulamâre"de Fatma karakterine hayat verdi.

Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evlidir.

Rol aldığı film ve diziler;