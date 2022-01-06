Cansu Tosun: Hollanda’ya yerleşmedik

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Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’ye girerken objektife takıldı.

Aracını valeye teslim eden Tosun, AVM’ye girmeden önce gazetecilerle sohbet etti.

Yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğini belirten Cansu Tosun, Hollanda’ya yerleştikleri yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. İstanbul’da yaşamaya devam edeceğini ifade eden oyuncu, “Oraya gidip geliyoruz. Hollanda’yı çok seviyoruz. Ama öyle yerleşmek gibi bir durumumuz yok” diye konuştu.

FUTBOLU ERKAN’LA SEVDİM

Futbola olan ilgisi bilinen eşi Erkan Kolçak Köstendil, eylül ayında Hollanda’nın Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer olmuştu.

Kaleci olan eşinin futbola olan tutkusu hakkında konuşan Tosun, “Erkan nereye giderse bir takımla anlaşıyor. Oyunculuğu ve futbolu bir arada yürütüyor. Kendisini destekliyorum. Erkan ile birlikte ben de futbolu sevmeye başlayım” dedi.