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Cansu Tosun: Estetiğim yok ama rol için yaptırırım

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#Cansu Tosun#Oyuncu#Estetik
Cansu Tosun: Estetiğim yok ama rol için yaptırırım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:57

CANSU Tosun estetik hakkında konuştu. Oyuncu önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s AVM’de muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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“Tek estetiksiz oyuncu benim. Hiçbir müdahale yok suratımda” diyen Tosun, bir proje için gerekirse estetik yaptırabileceğini açıkladı:

“Rol için dudağınızın şişmesi gerekir, botoks yaptırırsınız. Ya da gerekirse elmacık kemiğine işlem yaptırılır. Ama ben gerekmedikçe yapmıyorum. Doğallıktan yanayım.”

Cansu Tosun, 2 yaşındayken geçirdiği kaza sonrası yanan kolunu geçenlerde sosyal medyada paylaşınca gündem olmuştu.

oyuncu, “İstesem koluma estetik yaptırırdım ama yaptırsaydım kendime ihanet etmişim gibi hissederdim. Ben buyum” diye konuştu.

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#Cansu Tosun#Oyuncu#Estetik

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