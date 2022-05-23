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Cansu Dere'den aşk iddialarına yanıt!

#Sadakatsiz#Cansu Dere#Caner Cindoruk
Cansu Dereden aşk iddialarına yanıt

Final yapan “Sadakatsiz” dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, önceki gün Etiler’de hareket halindeki aracında görüntülendi.

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Dere, “Arkadaşımı eve bırakacağım. ‘Sadakatsiz’ projemiz final yapıyor. Çekimleri tamamladık. Önümüzdeki günlerde de final bölümüyle ekranlarda olacak. Beni artık sık sık göreceksiniz. Artık hep müsaitim” dedi.

Oyuncu, arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, “Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum” şeklinde konuştu.

Cansu Dereden aşk iddialarına yanıt

“Sadakatsiz”deki partneri Caner Cindoruk’la ilgili çıkan aşk haberleri sorulan Dere, “Ah yapmayın, ne olur” şeklinde yanıt verdi.

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Melis tatilde

KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla tatile çıktı. Endonezya’nın Bali adasına giden Sezen, tatilin tadını çıkardığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bali’nin uçsuz bucaksız doğal ortamında keşfe çıkan oyuncu, ağaçta sallandığı bir pozunu “Turist Jane” başlığıyla verdi. Melis Sezen’in tatil fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağdı.

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Cansu Dereden aşk iddialarına yanıt

 

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#Sadakatsiz#Cansu Dere#Caner Cindoruk

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