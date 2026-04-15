Cansever'e moral gecesi

#Cansever#Lösemi#Moral Gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 07:00

Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi tedavisinin ardından ilik nakli operasyonunu olmuştu. Cansever için önceki akşam Şişli’deki Günay Restoran’da moral ve dayanışma gecesi düzenlendi. Gecede Cansever’in birçok sanatçı dostu sahne aldı. Organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı.

Yıldız Tilbe, sahne alan isimler arasındaydı. Şarkıcı, “Hastalık çok zor bir şey. Hayatım boyunca tansiyonum düşüktü. Hortlamış gibi geziyordum. Allah herkese şifa versin. Cansever de hemen iyileşsin” dedi.

Zerrin Özer de gecede sahne aldı. Özer, Cansever’in rahatsızlığını duyar duymaz böyle bir gece düzenlemesini önerdiğini açıkladı. Şarkıcı, “Ben de evimdeyim sürekli, bir yere çıkmıyorum. Dünyadan bir haberim” dedi.

Latif Doğan, eşi Emine Doğan ile beraber Cansever’e moral ve dayanışma gecesine katılanlar arasındaydı.

Murat Kurşun, “Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Cansever ablamı çok seviyorum. Kendisine şifalar diliyorum” dedi.

Murat Övüç, Cansever’e destek olmak için geceye katıldı. Övüç, “Biz yıllardır görüşüyoruz. Onu çok seviyoruz” dedi.

Murat Övüç

Samara Useinova - Burak Bulut

Hüsnü Şenlendirici

Mine Koşan

 

