Güncelleme Tarihi:

Cansever sağlık durumu hakkında bilgi verdi: 29 gündür dışarı çıkmadım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 13:18

1990’lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever, lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi başlayan ünlü isim, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Cansever, geçtiğimiz hafta kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalacağını belirtti.

Kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cansever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'DUALARINIZI BEKLİYORUM'

“Bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.”

Ünlü şarkıcı, bu açıklamayla birlikte kemoterapi tedavisine başlayacağını da duyurdu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tedavisi başlayan 58 yaşındaki Cansever, ikinci kemoterapiyi aldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan sanatçı, son paylaşımında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum. Allah’ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana güç verdiniz ve hâlâ veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun.”

 

