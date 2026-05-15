Gözler onların üzerinde... Cannes'ın Türk yıldızları!

#Cannes Film Festivali#Demet Özdemir#Hande Erçel
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 08:08

79. Cannes Film Festivali’nde bu yıl Türk filmleri yarışmadı fakat kırmızı halıda birçok Türk oyuncu yer aldı. Film gösterimlerine katılan Demet Özdemir, Hande Erçel, Gülsim Ali, Sümeyye Aydoğan, Melisa Aslı Pamuk tarzları ile dikkat çekti.

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’nın başrolü Demet Özdemir, Cannes’da yer aldı. Özdemir, Trendyolmilla’nın kendisi için hazırladığı özel tasarım elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü. Özdemir, kıyafetiyle ilgili şunları söyledi: 

“Yüksek modanın o ulaşılmaz gibi görünen zarafetini, herkesin kendi tarzıyla buluşturabileceği bir tasarıma dönüştürmek harika bir deneyim oldu. Umarım bu şıklık ve vizyon, herkese ilham verir.” Oyuncuya sosyal medyada ise “Harikasın”, “Büyük gurursun”, “İnanılmaz biri”, “Kuğu gibi olmuş”, “Aşırı güzel” gibi yorumlar yapıldı.

YENİ STİLİSTİ GİYDİRDİ

Hande Erçel, üçüncü kez Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının elçisi olan Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir ile yollarını ayıran oyuncu, ünlü model Izabel Goulart’ın stilisti olan Danielle Goldberg ile çalışmaya başladı. Erçel’e “Çok güzel temsil ediyor bizi”, “Dünya güzeli”, “Şu güzelliğe, asalete bakın”, “Kırmızı halının en iyisi” gibi yorumlar geldi.

43 KARAT PIRLANTA İLE

Sümeyye Aydoğan, Paris merkezli mücevher markası Messika’nın yeni marka elçisi olarak ilk kez uluslararası bir kırmızı halıda yer aldı.

‘La Vie D’Une Femme’ filminin gösterimine katılan oyuncu, 43 karat pırlantayla bezeli Hypnotic kolyeyi tercih etti. Oyuncu, festival için kırmızı bir elbise giydi. Aydoğan’ın tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.

SİHİRLİ ANLAR

Gülsim Ali, Cannes’ın açılış seremonisinin kırmızı halısında boy gösterdi. Oyuncu, Muzy Burton marka elbiseyle dikkat çekti.

Oyuncunun sadeliği sosyal medya takipçileri tarafından beğenildi. Gülsim Ali, “Cannes Film Festivali’nin açılış töreninde yürümek sihirliydi” dedi.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Melisa Aslı Pamuk, 2024’te futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenmişti. Pamuk uzun bir aradan sonra Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında görüntülendi. Oyuncu, straplez bir elbise tercih etti.

