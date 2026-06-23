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Caner Erkin çocuklarıyla tatilde... Emeklilik zamanı!

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#Caner Erkin#Şükran Ovalı#Çeşme Tatili
Caner Erkin çocuklarıyla tatilde... Emeklilik zamanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:55

Futbol kariyerini noktalayan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve çocuklarıyla yaz sezonunu Çeşme’de açtı. Alaçatı’daki evlerinde tatil yapan aile önceki gün özel bir plajda keyif yaparken objektife yansıdı.

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DUYGUSAL VEDA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Caner Erkin, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabında duygusal bir veda mesajı yayınlayan Erkin şimdilerde emekliliğin keyfini çıkarıyor.

Caner Erkin çocuklarıyla tatilde... Emeklilik zamanı

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Yaz tatili için Çeşme-Alaçatı’daki evine gelen Caner Erkin ailesiyle önceki gün özel bir plajda görüntülendi.

SUDA GÜREŞ

Caner Erkin ilk evliliğinden olan oğlu Çınar ve kızı Mihran Ela ile Babalar Günü’nün keyfini denizde oynayarak sürdü.

Caner Erkin çocuklarıyla tatilde... Emeklilik zamanı

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Uzun süre denizden çıkmayan Caner Erkin bir ara oğlu ile suda güreş tuttu. Erkin daha sonra çocukları ve eşi Şükran Ovalı ile yemek yiyerek zaman geçirdi.

 

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#Caner Erkin#Şükran Ovalı#Çeşme Tatili

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