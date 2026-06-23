Caner Erkin çocuklarıyla tatilde... Emeklilik zamanı!

Haberin Devamı

DUYGUSAL VEDA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Caner Erkin, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabında duygusal bir veda mesajı yayınlayan Erkin şimdilerde emekliliğin keyfini çıkarıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yaz tatili için Çeşme-Alaçatı’daki evine gelen Caner Erkin ailesiyle önceki gün özel bir plajda görüntülendi.

SUDA GÜREŞ

Caner Erkin ilk evliliğinden olan oğlu Çınar ve kızı Mihran Ela ile Babalar Günü’nün keyfini denizde oynayarak sürdü.

Haberin Devamı

Uzun süre denizden çıkmayan Caner Erkin bir ara oğlu ile suda güreş tuttu. Erkin daha sonra çocukları ve eşi Şükran Ovalı ile yemek yiyerek zaman geçirdi.