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'Candan Kardeşler'in babası Prof. Dr. Hakan Candan sessizliğini bozdu: Nihal yaşamak istemiyor!

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#Prof. Dr. Hakan Candan#Nihal Candan#Bahar Candan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 12:35

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’dan ilk kez konuştu; 'Kızlarıma müdahale ettim ama söz geçiremedim'

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Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası Prof. Dr. Hakan Candan’dan da üzücü bir haber gelmişti.

Kızının yaşadığı sağlık sorunlarına dayanamayan baba geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti.

Prof. Dr. Hakan Candan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta”ya telefonla bağlanarak ilk kez konuştu.

Hem kızı Nihal’in sağlık durumunu anlattı hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

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“HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR”

“Kızım yaşamak istemiyor” diyen Prof. Dr. Hakan Candan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım. O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim. Ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.”

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Candan Kardeşlerin babası Prof. Dr. Hakan Candan sessizliğini bozdu: Nihal yaşamak istemiyor

Anoreksiya Nervoza nedir?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülen, yeme bozuklukları arasında en ciddi olanlardan biridir. Kişi, zayıf olmasına rağmen kendini kilolu hisseder ve sürekli kilo vermeye çalışır. Bu durum zamanla aşırı kilo kaybına, ciddi sağlık sorunlarına hatta hayati tehlikelere yol açabilir.

Candan Kardeşlerin babası Prof. Dr. Hakan Candan sessizliğini bozdu: Nihal yaşamak istemiyor

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Belirtileri şunlar olabilir:

Aşırı zayıflık ve hızlı kilo kaybı
Yemeği reddetme ya da çok az yeme
Vücut ağırlığına takıntı
Aynada kendini kilolu görme (vücut dismorfisi)
Halsizlik, tansiyon düşüklüğü, saç dökülmesi
Adet düzensizlikleri (kadınlarda)

Tedavisi nasıl yapılır?

 Anoreksiya Nervoza’nın tedavisi psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve bazı durumlarda hastaneye yatış gerektirir. Hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik nedenleri de ele alınmalıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ciddileşmesini önlemede büyük rol oynar.

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