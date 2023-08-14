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Candan Erçetin, Özkan Uğur ve Erkin Koray’ı sahnede andı

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#Candan Erçetin#Erkin Koray#Özkan Uğur
Candan Erçetin, Özkan Uğur ve Erkin Koray’ı sahnede andı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:09

Candan Erçetin önceki akşam BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

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Repertuvarındaki şarkıları çeşitli ruh hallerine ayırarak sıralayan Erçetin, farklı konseptiyle izleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Sanatçı, açık mavi ve yeşil-turkuaz kombinasyonlu iki farklı kıyafet giydi. Erçetin, özel olarak seçtiği şarkıların tümünü müzikseverlerden oluşan 5 bin kişilik bir koroyla söyledi.

Marşlar seslendirdi

Sanatçının seslendirdiği eserler için özel tasarlanmış LED ekranlara yansıtılan etkileyici görseller Harbiye’yi bir masal dünyasına çevirdi.

Candan Erçetin, Özkan Uğur ve Erkin Koray’ı sahnede andı

Erçetin, yakın zamanda aramızdan ayrılan Özkan Uğur ve Erkin Koray’ı “Güllerin İçinden” ve “Fesuphanallah” şarkılarıyla andı.

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Candan Erçetin, Özkan Uğur ve Erkin Koray’ı sahnede andı

Candan Erçetin, finalde “Gençlik Marşı”, “İzmir Marşı”, “Mülkiye Marşı” ve “Memleketim”i söyledi. Sanatçı, dakikalarca ayakta alkışlandıktan sonra sahneye tekrar çıktı.

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#Candan Erçetin#Erkin Koray#Özkan Uğur

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