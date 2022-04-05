Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Canan Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Canan Karatay hakkında bilgiler

#Canan Karatay#Beslenme#Sağlık
Canan Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli Canan Karatay hakkında bilgiler

Canan Karatay, beslenmeyle ilgili farklı yorumlarıyla dikkat çekiyor. Karatay diyeti ile adını geniş kitlelere duyuran Canan Karatay'ın hayatıyla ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Peki Canan Karatay kimdir, kaç yaşında,nereli? İşte Canan Karatay hakkında bilgiler...

Haberin Devamı

Canan Karatay, Karatay, bazı açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Karatay diyeti ile adını duyuran Canan Karatay, 1943 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İşte detaylar...

Canan Karatay kimdir?

1943 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Karatay, her ne kadar beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınsa da tıp alanında profesörlük unvanına sahiptir. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İngiliz Hükümeti’nden burs kazanarak Liverpool’daki Bölgesel Kardiyoloji Merkezi’nde iki yıl uzmanlık eğitimi aldı.

Türkiye'de “uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi” tekniğini ilk kez kullanan Karatay, ilerleyen yıllarda Karatay Diyeti adında bir kitapla beslenme ve kalp sağlığı üzerine popüler çalışmalar yürüttü.

Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından Ali Başak Karatay ile evlidir. Çiftin bir oğulları var.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Canan Karatay#Beslenme#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna