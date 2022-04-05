Canan Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Canan Karatay hakkında bilgiler

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Canan Karatay, Karatay, bazı açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Karatay diyeti ile adını duyuran Canan Karatay, 1943 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İşte detaylar...

Canan Karatay kimdir?

1943 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Karatay, her ne kadar beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınsa da tıp alanında profesörlük unvanına sahiptir. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İngiliz Hükümeti’nden burs kazanarak Liverpool’daki Bölgesel Kardiyoloji Merkezi’nde iki yıl uzmanlık eğitimi aldı.

Türkiye'de “uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi” tekniğini ilk kez kullanan Karatay, ilerleyen yıllarda Karatay Diyeti adında bir kitapla beslenme ve kalp sağlığı üzerine popüler çalışmalar yürüttü.

Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından Ali Başak Karatay ile evlidir. Çiftin bir oğulları var.