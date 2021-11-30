Canan Ergüder ve ailesinin hafta sonu keyfi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
3 aylık bebek… İşkenceci baba Türkiye’yi isyan ettiren görüntü3 aylık bebek… İşkenceci baba! Türkiye’yi isyan ettiren görüntü#Gaziantep
THY az önce açıkladı Tamamı durduruldu...THY az önce açıkladı! Tamamı durduruldu...#THY
Ballon dOr ödülü açıklandı, kıyamet koptu: Skandal, kepazelik...Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' #Ballon D'or
Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacakÜçüncü çeyrekte de güçlü büyüme! Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacak#Büyüme
Babacana tepki gösterdi... Mansur Yavaşı işaret ettiBabacan'a tepki gösterdi... Mansur Yavaş'ı işaret etti#Bahçeli
Şimdi de kum fırtınası Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldıŞimdi de kum fırtınası! Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı#Konya
Esenyurtta korkunç olay Çatı ile beraber uçtular otomobillerin üzerine düştülerEsenyurt'ta korkunç olay! 'Çatı ile beraber uçtular otomobillerin üzerine düştüler'#İstanbul
Çalışan annelere 325+50 Euro destek Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylarÇalışan annelere 325+50 Euro destek! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar#Çalışan Anne Desteği
Otomotiv sektöründe önemli gelişme İki dev marka anlaştıOtomotiv sektöründe önemli gelişme! İki dev marka anlaştı#Samsung
Bu sözlerle uyardı: Gerilim ve tehlike arttı Bugün kırılan fay...Bu sözlerle uyardı: Gerilim ve tehlike arttı! Bugün kırılan fay...#İzmir
Çok gizli donanıma sahip F-35 suya böyle gömüldü... Üç ülke birden peşine düştü'Çok gizli' donanıma sahip F-35 suya böyle gömüldü... Üç ülke birden peşine düştü!#İngiltere
Kahraman anne çocuğunu fırtınadan böyle kurtardıKahraman anne çocuğunu fırtınadan böyle kurtardı!#Esenyurt
Meğer sevgilisi çok ünlüymüşMeğer sevgilisi çok ünlüymüş!#Oyuncu
Omicronu keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubuOmicron'u keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubu#Koronavrüs
Dünyanın en genç cumhuriyeti doğdu Dikkat çeken Rihanna detayı...Dünyanın en genç cumhuriyeti doğdu! Dikkat çeken Rihanna detayı...#Barbados
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Canan Ergüder ve ailesinin hafta sonu keyfi

#Canan Ergüder#Kenan Ece#Demir Ece
Canan Ergüder ve ailesinin hafta sonu keyfi

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılarak tedavi sürecine başlayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz hafta sonunu eşi Kenan Ece ve 3 yaşındaki oğlu Demir’le birlikte geçirdi.

Haberin Devamı

Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ergüder’in ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu. Canan Ergüder şimdilerde “Oğlum” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Oğlum çok küçük daha'Oğlum çok küçük daha'Haberi görüntüle

Canan Ergüder ve ailesinin hafta sonu keyfi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Canan Ergüder#Kenan Ece#Demir Ece

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil