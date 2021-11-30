Canan Ergüder ve ailesinin hafta sonu keyfi

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Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ergüder’in ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu. Canan Ergüder şimdilerde “Oğlum” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.