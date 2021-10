Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Canan Ergüder hastalığıyla ilgili son durumu açıkladı!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanan Canan Ergüder önceki gün Nişantaşı’nda hastane çıkışı görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu “Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. İyiyim, sağlıklıyım.’ ifadelerini kullandı. Zor günleri geride bırakan oyuncu altı ayda bir kontrol yaptıracağını söyledi; ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç”

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 İstanbul doğumludur. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlayan Canan Ergüder, Franklin and Marshall College'da tiyatro eğitimi almıştır. Ardından The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans eğitimi almıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide yer almış ancak başka bir projeden teklif alınca bu diziden ayrılmıştır. Son olarak geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda eden Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem karakterini canlandırdı.

Başarılı isim Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat vermişti.

Haberin Devamı

Son olarak, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla çekilen ve Alzheimer Haftası'nda vizyona girecek olan 'Sadan Hanım' belgesel sinema filmi çekti.