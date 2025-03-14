Canan Ergüder, hastalık süreci hakkında konuştu: Beynimde sis varmış gibi hissediyorum

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2021’de meme kanseri teşhisi konulan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Canan Ergüder, yaşadığı sıkıntılı süreç hakkında konuştu. Görkem İldaş’ın YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, hastalık haberini dizi setinde aldığını ve ekipten büyük destek gördüğünü söyledi:

“Benim çok iyi arkadaşlarım var. Mesela ‘Menajerimi Ara’ ekibi, genel olarak baktığımda benim hayatıma yer etmiş bir ekiptir. Çünkü hayatımın en büyük haberlerinden biri kanser haberiydi ve ben o haberi oradaki 80 kişinin önünde aldım. O 80 kişi bir olup beni ayakta tuttular. Müthiş destek oldular. Ve o setten gık çıkmadı. 6 hafta boyunca haber uçuran olmadı.”

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BEYNİMDE SİS VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Canan Ergüder, hastalığın hayatında yarattığı değişimleri anlattı: “Üstüne çok yük alabilen bir insanım ben. Onları durdursam daha iyi olur. Ama artık kendim için daha fazla şey yapıyorum. Mesela spor yapmak zorundayım. Tedavi süreci içerisinde menopoza girmek zorunda kaldım. Bu tarz şeylerle baş etmek zormuş. Bir hatırlayamama durumu oluyor, beynimde sis varmış gibi hissediyorum. O yüzden ekstra efor harcamak zorunda kalıyorum vücudumu zinde tutmak için. İpin ucunu bıraktığım anda gerileme başlıyor.”

6 AYDA BİR PANİK ATAK GEÇİRİYORUM

Düzenli olarak kontrollerini yaptıran oyuncu, kanserin tekrarlamasından kaygı duyduğunu da söyledi: “O kaygı hep var. ‘Yendin, gitti bitti’ diyenlere kıl oluyorum. 6 ayda bir kontrollerim devam ediyor. 6 ayda bir panik atak geçiriyorum. O dönemi atlatmak zor oluyor.”

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Çocuğum için kaygılanıyorum

Canan Ergüder, 7 yaşındaki oğlunun geleceğiyle ilgili kaygıları olduğunu dile getirdi: “Dünyanın şirazesi kaydı, ben tabii ki kaygı hissediyorum çocuğum adına. Nasıl bir gelecek bekliyor onu, bilmiyorum. Bütün zorluklara rağmen iyi bir insan olarak yetiştirmek gerçekten çok zormuş. Bir kere tamamen kendisini koruması gerektiğini öğretmen gerekiyor. Bu da kaygı hali yaratıyor. Benim hayatım zaten kaygı verici. Benim zavallı çocuğum 3 yaşından beri neler gördü; kanserle, pandemiyle, depremle karşılaştı. Nasıl açıklayacağımı bilemediğim insanlık halleri var. Ve bir şekilde anlatmak zorunda hissediyorum.”