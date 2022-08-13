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Can Yaman'ın hayranları oteli bastı

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#Can Yaman#Oyuncu#Budapeşte
Can Yamanın hayranları oteli bastı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:38

BİR süredir kariyerini İtalya’da sürdüren Can Yaman geçtiğimiz gün Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti.

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Yeni projesinin çekim mekânlarını inceleyen Yaman, sosyal medya hesabından buradaki hayranlarının sevgi gösterisini paylaştı.

Oyuncunun kaldığı oteli kalabalık bir hayran grubu bastı. Yaman’ın hayranları otelin önündeki araç trafiğini de aksattı.

Bunun üzerine polis olaya müdahale etti. Can Yaman, otelin önündeki kalabalık grubun videosuna “Macaristan beni seviyor” notunu yazdı. Ayrıca Can Yaman’ın başrolünde yer aldığı “Viola Come Il Mare” adlı dizinin İtalya’daki yayın tarihi 14 Eylül olarak belirlendi. Oyuncu, 6 Eylül’de ise Venedik Film Festivali kapsamında dizinin tanıtım röportajlarına başlayacak.

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#Can Yaman#Oyuncu#Budapeşte

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