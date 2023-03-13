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Can Yaman'dan çocuklar için yardım turnesi

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#Can Yaman#Feel İn Love#Break The Wall Tour
Can Yamandan çocuklar için yardım turnesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:36

“EL Turco” adlı yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan Can Yaman, İtalya’da kurmuş olduğu derneği Can Yaman for Children ile yeni bir dayanışma projesi başlattı.

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Oyuncu “Break the Wall Tour” isimli proje kapsamında 10 Mart’ta Avrupa turuna çıktı. Gelirin birkısmının Türkiye’de depremzede çocuklara bağışlanacak kampanya 2 buçuk ay sürecek.

Can Yaman’ın ilk durağı ise Milano oldu. Feel in Love adlı mekânda düzenlenen organizasyona katılan ünlü oyuncu, kendi hayatını anlatan kitabını hayranları için imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Geceden bir videoyu Instagram hesabına da yükleyen Can Yaman, “Bu projeye hemen inandıkları ve cömert katkıları için Feel in Love’a teşekkür ederim” notunu düştü.

Ünlü oyuncu ardından İsviçre’ye gitti. Can Yaman, 18 Mart’ta ise Roma’da hayranlarıyla buluşacak.

Can Yamandan çocuklar için yardım turnesi

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#Can Yaman#Feel İn Love#Break The Wall Tour

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