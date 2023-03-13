Can Yaman'dan çocuklar için yardım turnesi

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Oyuncu “Break the Wall Tour” isimli proje kapsamında 10 Mart’ta Avrupa turuna çıktı. Gelirin birkısmının Türkiye’de depremzede çocuklara bağışlanacak kampanya 2 buçuk ay sürecek.

Can Yaman’ın ilk durağı ise Milano oldu. Feel in Love adlı mekânda düzenlenen organizasyona katılan ünlü oyuncu, kendi hayatını anlatan kitabını hayranları için imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Geceden bir videoyu Instagram hesabına da yükleyen Can Yaman, “Bu projeye hemen inandıkları ve cömert katkıları için Feel in Love’a teşekkür ederim” notunu düştü.

Ünlü oyuncu ardından İsviçre’ye gitti. Can Yaman, 18 Mart’ta ise Roma’da hayranlarıyla buluşacak.