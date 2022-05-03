Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Can Yaman'a yardım derneği için ödül

#Can Yaman#Can Yaman For Childre#Monte Carlo Film Festivali
Can Yamana yardım derneği için ödül

“BAY Yanlış” dizisinin ardından kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman’a Monte Carlo Film Festivali’nden ödül geldi.

Haberin Devamı

Yakında Disney Plus’ta yayınlanacak “El Turco” dizisinde rol alacak olan oyuncu, bu kez sosyal yardım projeleriyle adından söz ettirdi.

Zor durumdaki çocuklara yardım etmek için kurduğu “Can Yaman for Children” isimli derneğiyle sayısız projeye imza atan Yaman, festivalde sosyal yardım ödülünün sahibi oldu.

Yakışıklı oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı ve “Monte Carlo’da pek çok harika insanla harika vakit geçirdim. Güzel bir motivasyonla başladığım girişimim için ödüllendirilmekten onur duyuyorum” dedi.

Romada Can Yaman izdihamı

Roma'da Can Yaman izdihamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Yaman#Can Yaman For Childre#Monte Carlo Film Festivali

BAKMADAN GEÇME!

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı