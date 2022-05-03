Can Yaman'a yardım derneği için ödül

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Yakında Disney Plus’ta yayınlanacak “El Turco” dizisinde rol alacak olan oyuncu, bu kez sosyal yardım projeleriyle adından söz ettirdi.

Zor durumdaki çocuklara yardım etmek için kurduğu “Can Yaman for Children” isimli derneğiyle sayısız projeye imza atan Yaman, festivalde sosyal yardım ödülünün sahibi oldu.

Yakışıklı oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı ve “Monte Carlo’da pek çok harika insanla harika vakit geçirdim. Güzel bir motivasyonla başladığım girişimim için ödüllendirilmekten onur duyuyorum” dedi.