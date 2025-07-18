Can Yaman sevgilisini öpmeye doyamadı

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Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sara Bluma ile yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor. Çift, önceki gün Yalıkavak’ta bir otelin plajında görüntülendi. Âşıklar günün büyük bölümünü deniz ve güneşin tadını çıkararak geçirdi.

Jet-ski ile kısa bir tur atan Can Yaman ve Sara Bluma bir süre sonra ayrı ayrı denize girdi. Telefonlarını ellerinden düşürmeyen sevgililerin uzun süre görüşme yapması dikkat çekti.

Sevgilisi Sara Bluma’yı da ihmal etmeyen ünlü oyuncunun onu öpücüklere boğduğu anlar da kameralara yansıdı.

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