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Can Yaman sevgilisini öpmeye doyamadı

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#Can Yaman#Sara Bluma#Bodrum
Can Yaman sevgilisini öpmeye doyamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 08:24

Ünlü oyuncu Can Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma ile Bodrum tatiline devam ediyor. Yalıkavak’ta bir otelin plajında görüntülenen çiftin romantik anları objektiflere böyle takıldı. Can Yaman sevgilisini öpmeye doyamadı.

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Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sara Bluma ile yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor. Çift, önceki gün Yalıkavak’ta bir otelin plajında görüntülendi. Âşıklar günün büyük bölümünü deniz ve güneşin tadını çıkararak geçirdi.

Can Yaman sevgilisini öpmeye doyamadı

Jet-ski ile kısa bir tur atan Can Yaman ve Sara Bluma bir süre sonra ayrı ayrı denize girdi. Telefonlarını ellerinden düşürmeyen sevgililerin uzun süre görüşme yapması dikkat çekti.

Can Yaman sevgilisini öpmeye doyamadı

Sevgilisi Sara Bluma’yı da ihmal etmeyen ünlü oyuncunun onu öpücüklere boğduğu anlar da kameralara yansıdı. 

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Can Yaman sevgilisini öpmeye doyamadı

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#Can Yaman#Sara Bluma#Bodrum

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