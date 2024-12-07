Can Yaman İstanbul gecelerinde

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Can Yaman önceki gece Etiler’deki Kütüphane adlı mekândaydı. Eğlence sonrası dışarıda basın mensuplarının beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, aracı kapıya kadar yanaştırılmasına rağmen mekândan çıkmak istemedi.

Yaman’ın şoförü, muhabirlere “Çekim yapmazsanız Can Bey çıkar. Yoksa sabah 10’a kadar bekleriz” dedi. Bir süre mekân kapısının arkasında bekleyen oyuncu, objektiflerden kaçamayacağını anlayınca hızla dışarı çıkıp VIP aracına bindi, soruları da yanıtsız bıraktı.