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Can Yaman İstanbul gecelerinde

Güncelleme Tarihi:

#Can Yaman#İtalya#İstanbul
Can Yaman İstanbul gecelerinde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:34

Kariyerini İtalya’da sürdüren Can Yaman, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

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Can Yaman önceki gece Etiler’deki Kütüphane adlı mekândaydı. Eğlence sonrası dışarıda basın mensuplarının beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, aracı kapıya kadar yanaştırılmasına rağmen mekândan çıkmak istemedi.

Can Yaman İstanbul gecelerinde


Yaman’ın şoförü, muhabirlere “Çekim yapmazsanız Can Bey çıkar. Yoksa sabah 10’a kadar bekleriz” dedi. Bir süre mekân kapısının arkasında bekleyen oyuncu, objektiflerden kaçamayacağını anlayınca hızla dışarı çıkıp VIP aracına bindi, soruları da yanıtsız bıraktı. 

Can Yaman İstanbul gecelerinde

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#Can Yaman#İtalya#İstanbul

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