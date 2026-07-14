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Can Yaman: Beni İtalya'da neden seviyorlar ben de bilmiyorum

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#Can Yaman#İtalya#Sunuculuk
Can Yaman: Beni İtalyada neden seviyorlar ben de bilmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 08:02

Can Yaman, İtalya’da düzenlenen 10. BCT Festival’de ‘en iyi uluslararası oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Ödülünü törenle alan oyuncu, festival kapsamında yapılan söyleşide hakkında merak edilenleri anlattı.

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Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, ülkede aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Oyuncuya, 10’uncusu düzenlenen BCT Festival’de (Ulusal Film ve Televizyon Festivali) ‘en iyi uluslararası oyuncu’ ödülü takdim edildi. Organizasyon yetkilileri, Can Yaman’ın “yeteneği, karizması ve her rolü uluslararası bir fenomene dönüştürme konusundaki olağanüstü başarısı” nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü dile getirdi.

Can Yaman: Beni İtalyada neden seviyorlar ben de bilmiyorum

GÜZEL BİR DENEYİMDİ

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Ödülünü festivalin sanat yönetmeni Antonio Frascadore’nin elinden alan Can Yaman, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşiye de katıldı. Geçen şubat ayında, İtalya’nın önemli müzik festivallerinden Sanremo’nun açılış törenini sunan Yaman, o deneyim sayesinde sunuculuk korkusunu yendiğini açıkladı: “Daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. Yapmam gerekiyordu, çünkü insanlar bana bunu ısrarla söylüyordu. Sonunda ben de ‘Bunu yapmalıyım’ dedim. Güzel bir deneyim oldu, o korkumu yenmemi sağladı. Korkum, bilmediğim bir şey olmasından kaynaklanıyordu. Benim mesleğim değil çünkü. Ama iyi bir iş çıkarınca seyircinin karşısında rahatladım.”

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BABAM GİBİ CÖMERT OLMAYI HAYAL EDİYORDUM

Yaman, kariyerindeki azminin kaynağı olarak da anne-babasını işaret etti: “Azmim; biraz karakter, biraz da annemle babamı idol olarak görmemden kaynaklı. Babam çok başarılı, çok cömert bir adamdı. Onda o ‘patron’ duruşu vardı. Ben de hep babam gibi cömert olmayı hayal ediyordum. Hayatta nasıl cömert olabilirsin? Güçlü olman gerekir. Güçlü olmak için de okuman, çalışman gerekir.”

Can Yaman: Beni İtalyada neden seviyorlar ben de bilmiyorum

“NEDEN SEVİYORLAR BEN DE BİLMİYORUM”

İtalya’da geniş bir hayran kitlesi olan Can Yaman, “İtalyan seyircisi seninle neden bu kadar güçlü bir bağ kurdu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bunun nedenini ben de hiç anlamadım. Bu soru bana birkaç kez soruldu, hep kendimce fikirler yürüttüm. Bunu gerçekten seyirciye sormak lazım. Yani neden tüm Türk oyuncular arasından bana bu sevgi gösterildi, bilmiyorum. İtalyanca bildiğim için mi, onlarla bağ kurabildiğim için mi? ‘Beni şundan dolayı seviyorlar’ diye cevap vermek kibirli bir davranış olur, gerçekten söyleyemem.”

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#Can Yaman#İtalya#Sunuculuk

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