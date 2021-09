Haberin Devamı

Can Tursan kariyerine Most Production şirketinde prodüksiyon yöneticisi olarak başladı. Burada 8 yıl geçirdikten sonra CT Prodüksiyon isimli kendi şirketini kurdu. Can tursan yaklaşık 8 yıldır, Extra Events isimli firmaya ortaklık yapıyor.

Daha önce Hande Subaşı ile ilişki yaşayan Can Tursan, son günlerde Ahu Yağtu ile anılıyor.