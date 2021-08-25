Can Maxim Mutaf kimdir, nereli, kaç yaşında?
Can Maxim Mutaf, adı magazin gündeminde geçmesi dolayısıyla biyografisi merak edilen isim oldu. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile ilişkisi olduğu bilinen ve yakın zamanda evlilik teklifinde bulunan Can Maxim Mutaf, basketbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim. Basketbol kariyerini Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Beşiktaş gibi takımlarda sürdüren Can Maxim Mutaf, son olarak ise Darüşşafaka Tekfen ile anlaşarak kariyerine yeni bir yön çizmiştir. Peki, Can Maxim Mutaf kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.
2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almıştır. Oyunlar süresince çıktıkları maçlarda hiç yenilgi almadan mücadele etmişlerdir. Finalde Sırbistan'ı yenerek, A millî takımı şampiyonluğa eriştiren ve altın madalyaya ulaşan sporculardan biri olmuştur.
Şu anda Darüşşafaka Tekfen forması giyen Mutaf, bir dönem millî basketbol takımı kadrosunda da yer almıştır.