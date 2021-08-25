Can Maxim Mutaf kimdir, nereli, kaç yaşında?

Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.

2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almıştır. Oyunlar süresince çıktıkları maçlarda hiç yenilgi almadan mücadele etmişlerdir. Finalde Sırbistan'ı yenerek, A millî takımı şampiyonluğa eriştiren ve altın madalyaya ulaşan sporculardan biri olmuştur.

Şu anda Darüşşafaka Tekfen forması giyen Mutaf, bir dönem millî basketbol takımı kadrosunda da yer almıştır.

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