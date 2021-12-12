Can kardeş düeti

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Gecede ünlü sanatçı Nükhet Duru da sahneye çıktı. İki isim, “Yaralım”, “Mahmure” ve “Afitap” şarkılarında düet yaptı. Duru, sahneden ayrılırken Sıla’ya övgüler yağdırdı: “Duruşuyla, pop müziğine kattıklarıyla, inadıyla, gönlündeki sevgiyle ben bu can kardeşimle gurur duyuyorum.” Sıla da sanatçıya “O can kardeşin sana hayran” diyerek teşekkür etti.

SEVGİLİME İTHAF EDEYİM

Sıla, geçen hafta yayınladığı “Rüyanda Görsen İnanma” şarkısını da sahnede ilk kez canlı olarak seslendirdi. Ünlü popçu, öncesinde şarkının düzenlemesini yapan sevgilisi İlker Kaleli’ye teşekkür etti: “Alkışlarınızı bu rüyayı görmemi sağlayan sevgilime gönderiyorum. Emeği benden fazla olabilir bu şarkıda. Hatta şarkıyı ilk söyleyişimi de ona ithaf edeyim.”