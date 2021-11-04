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Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Gürzap tiyatrodaki 50. yılını kutluyor

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Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli Can Gürzap tiyatrodaki 50. yılını kutluyor

Oyunculuğa yıllarını veren Can Gürzap, katıldığı sabah programında oyunculuğa ve sanata dair açıklamalarda bulundu. Tiyatrodaki 50. yılını kutlayan Can Gürzap, sanatçıların kıymetinin bilinmediğini ifade ederek, mesleğini çok sevdiğini, bu mesleğin babadan kalan bir miras olduğunu söyledi. Peki, Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Can Gürzap'ın 50 yıllık sanat kariyeri ve hayatı...

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Son olarak ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan yılların eskitemediği oyuncu Can Gürzap, tiyatrodaki 50. yılını kutluyor. Sanatına aşık olduğunu anlatan Can Gürzap, sanatçıya hak ettiği değerin verilmemesinden gelen rahatsızlığını dile getirdi. 50 yıldır her rolün hakkını başarıyla veren Can Gürzap'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Can Gürzap kimdir, hangi projelerde yer aldı? İşte Can Gürzap hakkında bilgiler...

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve Oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.

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CAN GÜRZAP DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu

Medcezir 2013-2015 - Asım Şekip Kaya

İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu

Aşk Beklemez - 2006

Rüyalarda Buluşuruz - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Seni Yaşatacağım - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Beyaz Yalanlar - 2000

Yorgun Ölüm - 1994

Bir Aşk Uğruna - 1994

Yorgun Savaşçı - 1993

Ağrıya Dönüş - 1993

İlk Aşk - 1991

Ateşten Günler - 1987

Yangın - 1984

Metres - 1983

Kartallar Yüksek Uçar - 1983

Yorgun Savaşçı - 1979

Yaşam Kavgası - 1978

Sırça Kümes - 1977

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