Can Evrenol kimdir, kaç yaşında? Can Evrenol filmleri ve dizileri

Can Evrenol 19 Ağustos 1982, İstanbul doğumlu. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu. University of Kent’ten ‘Sanat Tarihi’ ve ‘Sinema Sanatları’ dallarında çift diploma sahibi. ‘Sinema Sanatları’ gibi teorik bir bölümden mezun olduktan sonra kamerayla tanışmak için NYFA’in 8 haftalık "film yapım" kursuna katıldı. Kursa başladıktan 4 hafta sonra ilk filmi olan Vidalar’ın çekimini tamamladı. Sulhi Dölek'in aynı adlı kısa hikayesinden uyarladığı Vidalar, aynı sene, Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği ''Hisar Kısa Film Seçkisi''nde yılın en iyi 10 kısa filmi arasına seçildi. 2007 yazında tamamen kendi imkanlarıyla, doğup büyüdüğü mahallede, arkadaşlarının da yardımıyla çektiği SANDIK adlı kısa film, ''Fantasia Film Festival'', ''BIFFF'' ve ''Frightfest'' başta olmak üzere, İngiltere, Kanada, Fransa, Avustralya ve Belçika'da, dünyanın en önde gelen korku ve fantastik film festivallerine seçildi. Daha sonra Londra’da Middlesex Üniversitesi’nde ''Moving Image'' master'ı yaptıi. Şu an Londra'da yaşamaktadır. 2009 yılında Kanada'da bir dağıtımcı firma ile, Sandık ve My Grandmother adlı kısa filmlerin dünya dağıtım hakları için 3 senelik bir sözleşmeye imza attı. 2009 yılında, ''A Film About Races'' adlı Uzun metraj belgeselin montajını üstlendi. Filmin, 2010 yılında, çeşitli festivallerde ve gişede de gösterilmesi bekleniyor.

YAPIMLARI

Peri: Ağzı Olmayan Kız (Peri: Girl With No Mouth) - 2019 .... Uzun Kurmaca, 01:37:00

Ev Kadını (Housewife) - 2017 .... Uzun Kurmaca, 01:22:00

Baskın: Karabasan - 2015 .... Uzun Kurmaca, 01:22:00