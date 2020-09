Can Ateş kimdir nereli kaç yaşında?

Can Ateş, 1970 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü mezun olmuştur. Can Ateş, Türkiye’de ilk kez sektöründe TSE ISO 9002 Kalite Belgesi almaya hak kazanan, Polo Sigortayı kurarak iş hayatına başlamıştır. Yaptığı işler sayesinde ülkemizdeki en önemli yatırımcılardan biri olmayı başarmıştır.

Can Ateş, iş hayatının yanı sıra sansasyonel birliktelikleri nedeniyle de sık sık magazin gündeminde yer bulmuştur. Meryem Uzerli ile uzun süre birliktelik yaşayan Can Ateş bu birliktelikten dünyaya gelen Lara'nın da babasıdır. Ancak çiftin birliktelikleri son bulmuş Meryem Uzerli kızını yalnız büyütmeye devam etmiştir. Meryem Uzerli eski sevgilisi Can Ateş'in kızları Lara ile ilgilenmediğini sık sık gündeme getirmiştir.