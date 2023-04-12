Camp Nou’yu Simge fethetti

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Son dönemde “Aşkın Olayım” şarkısıyla statlarda büyük ses getiren Simge, şimdi de Barcelona’daki Camp Nou Stadı’nda adını duyurdu. Barcelona futbol takımının Spotify ile işbirliği kapsamında stadının yeni adı Spotify Camp Nou oldu. Önceki akşam oynanan Barcelona-Girona maçında stadın dijital reklam panolarında yer alan ilk Türk sanatçı Simge oldu. Simge’nin fotoğrafı ve yeni single’ı “Harcandıkça”nın adı LED’lerde görüldü. Sanatçı da Barcelona’ya giderek maçı Spotify Camp Nou’daki özel locada canlı olarak izledi.
Goller sonrası Aşkın Olayım
Simge’nin “Aşkın Olayım” şarkısı Galatasaray’da Mauro Icardi’nin golleri sonrası statta çalınmaya başlamıştı. Ünlü futbolcunun Instagram’daki hikâye bölümünde bu şarkı ile paylaşım yapması çok konuşulmuştu.