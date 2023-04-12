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Camp Nou’yu Simge fethetti

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#Simge Sağın#Aşkın Olayım#Galatasaray
Camp Nou’yu Simge fethetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 08:28

“Aşkın Olayım” şarkısıyla Türkiye’de tribünleri coşturan Simge, yeni şarkısının tanıtımını ise Barcelona’nın ünlü stadı Spotify Camp Nou’da gerçekleştirdi. Geçen akşam oynanan Barcelona-Girona maçı sırasında Simge’nin adı ve fotoğrafı LED ekranlara yansıdı.

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Son dönemde “Aşkın Olayım” şarkısıyla statlarda büyük ses getiren Simge, şimdi de Barcelona’daki Camp Nou Stadı’nda adını duyurdu. Barcelona futbol takımının Spotify ile işbirliği kapsamında stadının yeni adı Spotify Camp Nou oldu. Önceki akşam oynanan Barcelona-Girona maçında stadın dijital reklam panolarında yer alan ilk Türk sanatçı Simge oldu. Simge’nin fotoğrafı ve yeni single’ı “Harcandıkça”nın adı LED’lerde görüldü. Sanatçı da Barcelona’ya giderek maçı Spotify Camp Nou’daki özel locada canlı olarak izledi.

Camp Nou’yu Simge fethetti


İLK OLMAM ÇOK MUTLU ETTİ

Camp Nou’da yer alan ilk Türk sanatçı olan Simge, stadın önünde pozlar vererek o anları sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “Barcelona futbol takımının Spotify ile işbirliği kapsamında bir sanatçıya yer vermesi ve ilk benim olmam çok mutlu etti. Keyifle izledim maçı. Her daim yanımda olan canım ekibime de teşekkürler.” Simge, “Aşkın Olayım”, “Öpücem”, “Üzülmedin Mi” gibi şarkılarının yer aldığı “Ben Bazen” albümü ile Spotify tarihinde “en çok dinlenen Türk kadın sanatçı albümü” unvanına sahip olmuştu. Simge, “Aşkın Olayım” şarkısı ile de Spotify’da 100 milyondan fazla dinlenmeye ulaşmıştı.

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Camp Nou’yu Simge fethetti

Goller sonrası Aşkın Olayım

Simge’nin “Aşkın Olayım” şarkısı Galatasaray’da Mauro Icardi’nin golleri sonrası statta çalınmaya başlamıştı. Ünlü futbolcunun Instagram’daki hikâye bölümünde bu şarkı ile paylaşım yapması çok konuşulmuştu.

 

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#Simge Sağın#Aşkın Olayım#Galatasaray

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