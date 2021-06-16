Cam Tavan Sendromu nedir? İşte Cam Tavan Sendromunun detayları…

Cam tavan sendromu; iş hayatında kadınların yaşadığı sıkıntıları anlatmak için kullanılıyor. "Cam tavan" ifadesindeki "cam" bir metafordur ve bu metafor kadınların hiyerarşik basamaklarda yükselirken, önlerine çıkan engellerin görünmezliği ile ilgilidir.



Araştırma sonuçlarına göre cam tavanın daha çok kişinin kendisinden kaynaklı bir engel olduğu, toplumsal faktörlerin etkisi olsa dahi en büyük etmenin bireysel faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca görüşme yapılan insan kaynakları yöneticilerinin çoğunluğu cam tavanın sadece kadın çalışanlara özgü olmadığını tüm çalışanların karşılaştığı bir kariyer engeli olduğunu dile getirmiştir.

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