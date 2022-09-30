Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Çakallarla Dans 6'nın vizyon tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Çakallarla Dans 6#Murat Şeker#Ebru Cündübeyoğlu
Çakallarla Dans 6nın vizyon tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:44

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, yapımı SugarWorkz-TAFF Pictures’a ait “Çakallarla Dans 6”nın teaser afişiyle birlikte vizyon tarihi açıklandı.

Haberin Devamı

Çekimleri İstanbul, Bodrum ve Kos Adası’nda gerçekleştirilen film, 2 Aralık’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Türk sinemasının en uzun soluklu serilerinden biri olan filmin yeni macerasında seyircinin çok sevdiği “Çakallar” bu kez yurtdışına açılacak.

Çakallarla Dans 6nın vizyon tarihi belli oldu

2010’dan beri her seride rol alan Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geldi. Kadroya Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan da katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çakallarla Dans 6#Murat Şeker#Ebru Cündübeyoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim
Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... Sabotajın arkasında kim var

Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... 'Sabotajın' arkasında kim var

#Kuzey Akımı
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut

BAKMADAN GEÇME!

Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim
Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... Sabotajın arkasında kim var

Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... 'Sabotajın' arkasında kim var

#Kuzey Akımı
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut