Çakallarla Dans 6'nın vizyon tarihi belli oldu

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Çekimleri İstanbul, Bodrum ve Kos Adası’nda gerçekleştirilen film, 2 Aralık’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Türk sinemasının en uzun soluklu serilerinden biri olan filmin yeni macerasında seyircinin çok sevdiği “Çakallar” bu kez yurtdışına açılacak.

2010’dan beri her seride rol alan Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geldi. Kadroya Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan da katıldı.