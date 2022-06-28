Çakal & Reckol Boğaz’ı salladı

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Rap müziğin yükselen yıldızları Çakal & Reckol’un konserinde binlerce müziksever Kuruçeşme Açıkhava’yı tıklım tıklım doldurdu. Biletler tükenmesine rağmen müzikseverler kapıdan ayrılmayınca Kuruçeşme Açıkhava sahnesi kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak tüm rap müzik tutkunlarını hayranı oldukları sanatçılarla buluşturdu.



SAHNEYİ RAP’ÇİLER BASTI!

Çakal & Reckol izdiham yarattıkları konserinde söyledikleri şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Çakal & Reckol, binlerce kişinin ayakta çığlık çığlığa şarkılara eşlik ettiği konserlerinde rap’çi dostlarını da sahnede ağırladı. DJ ikili Arem Özgüç ve Arman Aydın’la coşan Kuruçeşme Açıkhava sahnesi daha sonra Berkcan Güven’in muhteşem performansına eşlik etti. Çakal & Reckol’un sürprizlerle dolu konserinde rap müziğin sevilen isimleri Yung Ouzo ile birlikte Kuty ve Ege Boran ikilisi de performansları ile geceye damga vurdu.

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MUHTEŞEM FİNAL

Çakal & Reckol’un muhteşem performansına eşlik eden alev gösterileri, sis efektleri ve ışık şovuyla Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde görsel bir şölen yaşandı. Çakal & Reckol’un unutulmayacak konserinin finalinde tüm rap’çiler ve ikilinin dostları bir anda sahneye fırladı. Kimilerinin zıplayarak dans ettiği, kimilerinin şarkıya eşlik ettiği gecede Çakal & Reckol dostlarıyla birlikte muhteşem bir finale imza attı.



YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 30 AĞUSTOS’TA SAHNE BİR KEZ DAHA ÇAKAL & RECKOL’UN…

İlk Kez Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alan Çakal & Reckol hayranlarının sevgi seli karşısında “İstanbul Boğaz’ını çok sevdik. Tekrar bu sahnede olacağız” sözleriyle teşekkür ederken ikili, yoğun istek üzerine 30 Ağustos tarihinde bir kez daha Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde rap müzik tutkunlarını ağırlayacak.