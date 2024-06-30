Çakal "Bit pazarından kıyafet alıp sattım"

Haberin Devamı

◊ Rap dünyasına ilk girişiniz nasıldı?

- Koronavirüsün ortaya çıktığı dönemdi. Arkadaşlarımla stüdyoda müzik denemeleri yapıyorduk. Hepimiz birer beat üzerine bir şeyler yazmayı denedik.

İki kişinin şansı yaver gitti. Instagram’da bir paylaşım yaptık. Normal gönderilerimize göre müzik paylaşımımız çok daha fazla etkileşim aldı. Öyle olunca da ben şarkı çıkarmak istedim. Şarkı, bir ayda 2 milyonu aşkın kişiye ulaştı. “Demek ki yeteneğim var” dedim ve üzerine gittim. Ondan sonra da hiç bırakmadım.

◊ Rap’e kimin sayesinde başladınız?

- No.1, Jack, Şehinşah dinliyordum. Ama onun haricinde alternatif rock, punk, house tarzlarında müzikler de çok dinlerdim. Bu şekilde bir müzik kulağı oluşturdum.



Haberin Devamı

◊ Rap’çiler şu an müzik sektörünün gözde isimleri haline geldi. Sizce bu durum geçici mi kalıcı mı?

- Kalıcı bir durum. Bence pop ve rap arasında rekabet devam edecek. Pop şarkıcılarının hızlı üretememesi onların daha az dinlenmesine sebebi oldu. Çünkü tüketim çağında yaşıyoruz ve insanlar bir şarkıyı neredeyse bir ay dinliyor sonra unutuyor. Pop müzisyenleri çok hızlı şarkı üretemiyor. Ben bir günde 2 şarkı yapabiliyorum.

◊ Nasıl oluyor bu?

- Sözleri kendim yazıyorum ve günümüze ayak uydurabilecek ritimlerin ne olduğunu biliyorum. Yakışıklı kelimeler seçiyorum. Ama popçuların bizden geri kalma sebebi hızlı üretememeleri. Rap’in popun yerini alması bundan kaynaklı.

BİT PAZARINDAN KIYAFET ALIP SATTIM

◊ 16 yaşında tek yaşamaya başlamışsınız. Nasıl bir ailede büyüdünüz?

- Süper bir ailede büyüdüm. Ailem okumamı çok istiyordu ama okula çok uyumlu bir çocuk değildim. Lise 2’ye kadar 6 okul değiştirdim. Babamın tek istediği şey üniversite diplomam olmasıydı. 16 yaşında okuldan atıldıktan sonra bir arkadaşımla Eskişehir’e gittim. Orada üniversite için dershaneye başladım. Babam da okul okuyacağım diye izin verdi. Dershane sürecim 1 ay sürdü, ticarete atıldım. Bit pazarından kıyafet alıp satıyordum. 2 sene çok iyi paralar kazandım. Pademi başlayınca o işlerin hepsi durdu.

Haberin Devamı

◊ Aileniz rap müzik yapmanıza itiraz etmedi mi?

- Babam “Nereye kadar gidecek” dedi. Ben “Yeteneğim olduğunu fark ettim. Müzik yapmaya devam ederim ama 5 şarkı deneyeceğim eğer onlar tutarsa bu benim yeni mesleğimdir. Ama tutmazsa ticaret yaparım” dedim. İlk şarkım hemen tuttu.

◊ Babanız şu an ne diyor?

- Hâlâ şaşırıyor. Geçen seneye kadar inanamıyorlardı ama çok ilgiyi görünce bu hayata adapte oldular.

◊ Tanındığınızı ilk nasıl anladınız?

- Beşiktaş’ta arkadaşlarımla yürürken 5-6 kişi benimle fotoğraf çektirmişti. Hayatımda böyle ilgi görmedim. “Herhalde bir şeyleri başarmaya başladık” dedim.

◊ İlk konseriniz nasıldı?

- 10 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Hayatımız boyunca elimize mikrofon almamıştık. “Hep beraber atlayalım sahneye” dedim. Zıplayarak şarkılar söylemeye başladık. Sonra sahneye atlamamızdan dolayı linçlendik. Ama o da bizim çok fazla duyulmamızı sağladı. Linç kültüründen beslenip gerçekten bir yol bulan kişilerdenim. O kültürü çok iyi yönettim. Ondan çok iyi beslendim hâlâ da beslenmeye devam ediyorum.

Haberin Devamı

◊ Genelde hiçbir şeyi düşünmeden mi hareket edersiniz yoksa planlı mısınızdır?

- Yer yer değişiyor. Ben içgüdüleriyle hareket eden bir insanım. Genelde hissettiğim neyse ona yönelik gidiyorum.



◊ Yaptığınız en asi tavır neydi?

- Son zamanlarda hayatından çok fazla insan çıkarmasıyla meşhur bir adamım. Ekibimde hataya hiç yer yok. Bu sert tutumdan dolayı başarım kalıcı oluyor.

◊ Rap dünyasına karşı daha çok bu tavır var sanki.

- Bir de benim üzerimde daha çok eleştiri var. İlk çıktığımda çok gaza gelen, herkese sallayan bir tip olduğumdan çok fazla antipati oluşturdum. 18 yaşında başlayıp herkesin gözü önünde büyüdüm. Hareketlerimi düşünerek yapmıyordum.

Haberin Devamı

O ŞARKIYI DANLA’YA YAZMADIM

◊ Albüm geliyor, detayları alalım sizden…

- 5 Temmuz’da çıkıyor albümüm, adı “Summerland”. Kaliforniya’nın bir mahallesinden adını alıyor. Şarkıların yüzde 80-90’ı Los Angeles’ta yapıldı. Altyapıların hepsinin ayrı sound olmasına dikkat ettim. 10 şarkılık bir albüm.

◊ “Damlarsın” adlı şarkınızı eski sevgiliniz Danla Bilic’e yazdığınız konuşuldu. Şarkı kime yazıldı?

- Ben o şarkıyı Danla’ya yazmadım. Ben de kendimi sizin yerinize koysam öyle düşünürdüm. Önce melodiyi düşündüm, ardından “ne olabilir” dediğimde aklımda dönen kelimeler, yaşanmışlıklardan esinlenince o laflar çıktı. Orada benim için tek anlam taşıyan şey “değerini kaybedince anlarsın” sözü. Herkese hitap eden kısmı da o. Ama Danla’ya yazdığım düşünülüyorsa da düşünülsün.

Haberin Devamı

ŞU ANDA TEK EŞLİ BİRİ DEĞİLİM

◊ İleriye yönelik en büyük hedefiniz nedir?

- Uzaya çıkmak. Hayatımda yapmak istediğim çoğu şeyi yaptım. Rap’le ilgili de hayalim var ama en büyüğü bu. Çok fazla spor yapıyorum. Antartika’da hiç tırmanılmamış bir dağa tırmanıp kendi ismimi vermek istiyorum. Bunları yapmadan ölmeyeceğim.

◊ Bir röportajınızda hem tek eşli olduğunuzu hem de çapkın olduğunuzu söylemişsiniz. İkisi bir arada nasıl oluyor?

- Eğer bir ilişki içerisindeysem sadık bir insanım. Ama bir ilişkide değilsem çapkın bir insanım. Saygı duyuyorum ilişkiye çünkü. Ben ilişki içerisinde çapkınlık yaparsam ilişkinin sonunu getireceğini biliyorum.

◊ Şu anda tek eşli misiniz?

- Değilim, hayatımda biri yok.

BENDEN BÜYÜK KIZLARLA BİRLİKTE OLDUM O İLİŞKİLER BENİ ÇOK BÜYÜTTÜ

◊ Hep böyle olgun muydunuz?

- Değildim. Ben genelde yaşıtlarımla takılmak yerine hep büyüklerle arkadaş oldum. Kız arkadaşlarım da öyle. Son 3-4 kız arkadaşım hep benden 6-7 yaş büyüklerdi. O ilişkiler de beni çok büyüttü. Bence ilişki, insanı çok büyütüyor.

TEOMAN’IN GENÇLİĞİ GİBİYİM

◊ Teoman’la stüdyoya girip “Beni Her Yerden Engellemiş” adlı şarkıda düet yaptınız. Teoman bir röportajında sizinle ilgili “serseri” dedi. Öyle misiniz gerçekten?

- Teoman’ın gençliği gibiyim. O yüzden seviyor o da beni. Gençliğine benzetiyor bence. Konuşuyoruz arada.