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Cahit Kaşıkçılar anlattı: Sarı Bıyık efsanesi nasıl doğdu!

#Cahit Kaşıkçılar#Sarı Bıyık#Gerçek Kesit
Cahit Kaşıkçılar anlattı: Sarı Bıyık efsanesi nasıl doğdu

‘Sarı Bıyık’ efsanesini yaratan usta oyuncu Cahit Kaşıkçılar merak edilenlerini anlattı. Bir döneme damga vuran performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Kaşıkçılar, ‘kısıtlı imkanlarla çekim yapıyorduk’ dedi.

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Flaş TV’de yayınlanan ‘Gerçek Kesit’ projesinin mimarı olan Cahit Kaşıkçılar, dönemin üçüncü sayfa haberlerini hikayeleştirip ekranlara taşıdı. ‘Sarı Bıyık’ efsanesini yaratan ünlü oyuncu, bilinmeyenleri 2. Sayfa programında anlattı.

İşte Cahit Kaşıkçıların açıklamalarından satır başları…

Sarı Bıyık, sevgilisi olmayan insanlar için yapılmış bir işti çok da tuttu. Çekim yaptığımız evler genelde kendi evlerimiz, tanıdıklarımızın evleri... Gece sahnelerini perdeleri kapatıp çekerdik hava kararmış gibi yapardık. Bazen başka evlere de giderdik orada çekim yapardık ev sahibine de biraz para verirdik. O da ‘eşim gelmeden çekin gidin, görmesin’ derdi.(gülüyor) Bir sefer yakalandık, o zaman da evden kovulduk. Eşi bizi uyardı ‘kocam gelmeyecek’ diye adam gece 3’te geldi beni otururken gördü, sopayla kovaladı. Bir minibüsümüz vardı ona doluşuyorduk. Makarnayı ben yapardım, öğlenleri hep birlikte yerdik.

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ÇOK PARA KAZANMIYORDUK

Çekim ekibi ve oyuncularla birlikte 10 kişi falandık.  Çok para kazanmıyorduk, severek yapıyorduk bu işi. Kendimizi geçindirecek kadar kazanıyorduk. Biz bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik.

Gazetelerden, avukat arkadaşlardan alıyorduk hikayeleri tabii isim meslek her şey değiştiriyorduk. Şimdi bile hikaye gönderen avukatlar var.

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ADAMI GÖRÜNCE KORKTUM

İşlediğimiz hikâyede geçen kişiyle karşılaştık. Rahşan Affıyla o dönem herkes dışarı çıktı. Restoranda oturuyorum, bir şeyler söyledim ortaya ışıklı meyve geldi. İri yarı siyah takım elbiseli adam bana bakıyor. ‘Beni tanıdın mı’ dedi. ‘Ben filmini yaptığın kaynanasını hacamat eden adamım. Ahdettim, içerden çıkayım bu adamı bulup anlından öpeceğim’ dedi. ‘Bu kadar mı yapılır, ben bile ağladım’ dedi. Bir süre restorana gitmedim.

 

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#Cahit Kaşıkçılar#Sarı Bıyık#Gerçek Kesit

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