'Cahil Periler' Roma'da

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Filmden diziye



Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yayınlandığı dönem Avrupa’da büyük başarı elde eden 2001 yapımı “Le Fate Ignoranti” (Cahil Periler) filmini Disney+ için diziye uyarladı. Özpetek, kadroda daha önce filmde de rol alan Serra Yılmaz’ın yanı sıra Burak Deniz’e de yer verdi.

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İtalyanca konuştu



13 Nisan’da yayına girecek dizinin ekibi, dün Roma’da düzenlenen basın toplantısında objektiflerin karşısına geçti. Ferzan Özpetek basına Türk oyuncuları Burak Deniz ve Serra Yılmaz’la poz verdi. Deniz’in İtalyanca konuşma çabası takdir topladı.

Burak Deniz, İtalyan oyuncu Cristiana Capotondi ile.