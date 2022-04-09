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'Cahil Periler' Roma'da

#Cahil Periler#Burak Deniz#Serra Yılmaz
Cahil Periler Romada
Sinem Vural

Ferzan Özpetek’in “Cahil Periler” filminden uyarladığı dizinin tanıtımı Roma’da yapıldı. Ünlü yönetmen, objektiflere Burak Deniz ve Serra Yılmaz’la poz verdi.

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Filmden diziye

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yayınlandığı dönem Avrupa’da büyük başarı elde eden 2001 yapımı “Le Fate Ignoranti” (Cahil Periler) filmini Disney+ için diziye uyarladı. Özpetek, kadroda daha önce filmde de rol alan Serra Yılmaz’ın yanı sıra Burak Deniz’e de yer verdi.

Cahil Periler Romada

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İtalyanca konuştu

13 Nisan’da yayına girecek dizinin ekibi, dün Roma’da düzenlenen basın toplantısında objektiflerin karşısına geçti. Ferzan Özpetek basına Türk oyuncuları Burak Deniz ve Serra Yılmaz’la poz verdi. Deniz’in İtalyanca konuşma çabası takdir topladı. 

Cahil Periler Romada

Burak Deniz, İtalyan oyuncu Cristiana Capotondi ile.

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#Cahil Periler#Burak Deniz#Serra Yılmaz

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