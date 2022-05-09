Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a iltifat... Oğulcan Engin'den dikkat çeken fotoğraf!

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Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gidip bir hafta kaldı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmaması ve genç damadı istemediği gündemdeydi. Aralarının açık olduğu iddia edilen Seda Sayan ve Oğulcan Engin konuya dair yorum yapmazken Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi.

Çağlar Ökten eşi Seda Sayan'ın puro yaktığı bir pozu paylaşarak şunları yazdı:

"Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, 'sensin' diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde ‘O’ kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım, arkadaş! Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı?"

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Seda Sayan da bu paylaşıma "Sonsuz aşk seni seviyorum" yanıtını verdi.

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Annesine 'sessiz sedasız evlen' diyen Oğulcan Engin Anneler Günü'nde bir paylaşımda bulundu. Annesiyle yer aldığı bir kareye paylaşan Engin fotoğrafa herhangi bir mesaj yazmadı.