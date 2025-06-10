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Çağla yine Çeşme’de

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Şükrü Özyıldız#Yağmur Ünal
Çağla yine Çeşme’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 08:20

Yaz tatillerini Çeşme’de geçiren Çağla Şıkel bu yıl da kural bozmadı.

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Ünlü manken önceki gün Fun Beach’te objektife yansıdı.

Çağla yine Çeşme’de

Plajda ailesiyle vakit geçiren Şıkel, ilerleyen saatlerde tek başına denize girdi. (Deniz BOY)

Çağla yine Çeşme’de

Sezonu açtı

Şükrü Özyıldız yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün The Bodrum Edition’ın plajında görüntülendi. Akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Özyıldız, kaslı fiziğiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Çağla yine Çeşme’de

Plaj keyfi

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Şef Eren Kesimer’le yeni bir aşka yelken açan Yağmur Ünal, sevgilisiyle çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünal önceki gün plaj keyfi yaptı, mavi bikinisiyle verdiği pozu da sosyal medyada paylaştı.

Çağla yine Çeşme’de

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#Çağla Şıkel#Şükrü Özyıldız#Yağmur Ünal

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