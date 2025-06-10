Çağla yine Çeşme’de

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Ünlü manken önceki gün Fun Beach’te objektife yansıdı.

Plajda ailesiyle vakit geçiren Şıkel, ilerleyen saatlerde tek başına denize girdi. (Deniz BOY)

Sezonu açtı

Şükrü Özyıldız yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün The Bodrum Edition’ın plajında görüntülendi. Akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Özyıldız, kaslı fiziğiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Plaj keyfi

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Şef Eren Kesimer’le yeni bir aşka yelken açan Yağmur Ünal, sevgilisiyle çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünal önceki gün plaj keyfi yaptı, mavi bikinisiyle verdiği pozu da sosyal medyada paylaştı.