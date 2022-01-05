Çağla Şıkel'i duygulandıran olay! 'Ben ölene kadar senin annen olacağım'

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'Çağla İle Yeni Bir Gün' programına bugün Osman Müftüoğlu konuk oldu. Programda sağlıklı bir hayat için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Şıkel de sabah oğlu ile yaşadığı diyaloğu izleyiciyle paylaştı.

'Ben yaşlanmaktan korkan bir insan değilim, sağlıklı yaşlanmanın peşindeyim' diyen Şıkel, size bu sabah yaşadığım bir olayı anlatayım; böyle dramatik şeylere çok takılan bir insan değilim ama bu hikayeyi hayatım boyunca hiç unutmayacağımı düşünüyorum… Uzay bana ‘anne ben 20 yaşıma girdiğim zaman sen kaç yaşında olacaksın’ dedi. Ben de ’53 yaşımda olacağım, yine coşup, oynayacağız’ cevabını verdim. Bu kez ‘Ben 53 yaşıma geldiğim de sen kaç yaşında olacaksın’ diye sordu. ’86 yaşımda olacağım evladım’ dedim. ‘Yani dedem gibi mi? Ben 53 yaşımda baba olmak istiyorum ama sen yine benim annem olacaksın’ dedi. Bu beni çok etkiledi, mahvetti. Uzay… Ben ölene kadar, sonsuza kadar senin annen olacağım.