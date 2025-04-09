Çağla Şıkel'den tepkilere cevap: Sanki kurbağa bacağı yedim!

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Geçen günlerde kuruyemiş ve vitamin haplarının bulunduğu sabah öğününü sosyal medyasından paylaşan Şıkel, takipçilerini ikiye bölmüştü.

Kimi sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız bularak eleştirmişti. Ünlü isim, konu hakkında şunları söyledi:

“Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek yedim. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Canın kahvaltı yapmak istemeyebilir. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var. Akşam geç yediysem sabah az yemeğe çalışıyorum.” (Behlül AYDIN)

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Unutulmaz anılar

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile birlikte Japonya’ya tatile gitti. Ailesiyle birlikte tapınakları gezen ve Japonya’nın geleneksel kıyafeti kimonoyu giyen ünlü sunucu tatilden renkli karelerini sosyal medya hesabında “Unutulmaz anılarla geçen Japonya’dan geriye kalan kareler” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Önce sauna sonra göl

Eda Taşpınar, Avusturya’nın ünlü sağlık kampı Vivamayr Maria Wörth’e katıldı. Ünlü isim 90 derece saunaya girdikten sonra 4 derecedeki gölde yüzdü. Taşpınar göl kenarında verdiği bu pozu da “Sauna 90 derece, göl 4. Saunadan göle, gölden saunaya. Canlılık tekrarı” notuyla Instagram sayfasına yükledi.