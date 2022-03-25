Çağla Şıkel'den aşk iddialarına cevap! 'Başarılı insan seviyorum'

Haberin Devamı

Kadın perakende markası adL ile Raisa Vanessa’nın birlikte hazırladığı 2022 İlkbahar-Yaz adL X Raisa Vanessa koleksiyonu Küçükçiftlik Park’ta yapılan özel bir defile ile modaseverlere tanıtıldı.

Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ve Raisa-Vanessa Sason ev sahipliğinde gerçekleşen defileye Ceylan Çapa, Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Mert Aslan, Arzu Kunt, Deren Talu, Yüksel Mermer, Sedef Gali, Sitare Kalyoncuoğlu gibi ünlü isimler katıldı.

IŞILTILI KOLEKSİYON

Küçükçiftlik Park’ta koreografisi ve prodüksiyonu Uğurhan Akdeniz tarafından gerçekleştirilen defileye ev sahipliği yapan Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık; “Bahar aylarını yaşadığımız ve heyecanla beklediğimiz yaz için adL kadınına rengarenk ve ışıltılı bir koleksiyon sunmaktan son derece mutluyuz. Raisa ve Vanessa ile işbirliğimiz güçlenerek devam ediyor ve her yeni koleksiyonda kadın ruhunu daha iyi anlayan tasarımlara ulaşmak son derece gurur verici” dedi.

Haberin Devamı

Raisa Sason ve Vanessa Sason ise “Yazın canlı ruhunu, adL’nin renkli dünyası ile buluşturduğumuz son derece mutluyuz” diye konuştu.

Başarılı insan seviyorum

Adı işadamı Deniz Şahin’le anılan Çağla Şıkel, iddiaya “Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim. Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil” yanıtını verdi.

Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: “Ben başarılı insan seviyorum. Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet.”

Haberin Devamı

Her güzelin bir kusuru var!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir” diyen Özge Ulusoy, o açıklaması sorulunca gülerek

“Daha önce kulaklarım kepçe demiştim, evet o yorumu ben yapmıştım. İnsan yaşlanınca kulakları büyüyor. Olsun, her güzelin bir kusuru var” dedi.