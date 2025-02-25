Çağla Şıkel ve sevgilisi Londra'dan döndü!

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Defileyle ilgili “Güzel geçti” diyen Çağla Şıkel, “Erkek arkadaşınızı tanıyalım artık, en azından ismini öğrenebilir miyiz?” sorusunu ise “Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk, daha uygun zamanda konuşuruz” diyerek yanıtsız bıraktı.

Şıkel’in sevgilisinin adının Erinç Ulutürk olduğu, 45 yaşındaki işadamının tekstil işiyle uğraştığı öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Burası fil bakım evi!





Tatil için Tayland’a giden Akasya Asıltürkmen, Phuket’teki bir “fil koruma alanı”nı ziyaret etti. Saithong adlı fille yakından ilgilenen oyuncu, bilgilendirici bir paylaşım yaptı: “Burası bir fil bakımevi, etik besleme yapılıyor ve bakıcılara yardım ediliyor. Üstlerine binmek falan söz konusu değil. Daha birçok filin de kurtulması için çalışıyorlar. Phuket’e yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim.”

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Haziranda düğün var





“Çocuklar Duymasın” dizisiyle tanınan Furkan Kızılay evleniyor. Sevgilisi Tutku Yılmaz’a geçen aralık ayında Paris’te evlenme teklif eden oyuncu, düğün tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu. Kızılay, “Tarih alındı: 01.06.2025” paylaşımını yaptı.

Beni susturacak para yok





Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan’la arasında bir “konuşmama anlaşması” olduğu iddiasına yanıt verdi. Özlem Esra Ada’nın “Pembe Masa” programına konuk olan Görgüzel, “Değil 1 milyon, konuşmak istedikten sonra beni susturacak para yok. Konuşmam gerektiğinde konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Bir şeyler var ki bitti.” Görgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Boşanma protokolünü ben hazırlamadım. Her şeyi kabul edip imzalayan taraf oldum. Sözleşmenin maddelerini okumadım bile. Benim gündemim sürekli değişiyor, geçmişe bakıp 9 seneyi konuşacak kadar ezik bir insan değilim.”

Bravo Armağan

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Cem Özer, Armağan Çağlayan’ın Seyfi Dursunoğlu’nu canlandırdığı “Seyfi Bey” oyununu izledi. Kuliste Çağlayan’la bir araya gelen Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ünlü isme övgüler yağdırdı: “İyi tanıdığım Seyfi Bey’i gördüm sahnede. Bravo Armağan. Pek çok usta oyuncunun beceremediği detay oyunculuğunun üstesinden çok iyi gelmişsin. Tebrikler.”