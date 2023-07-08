Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

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Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıklarını duyuran ikili, aşklarına ikinci kez şans verdi.
Nail Gönenli, barışı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
5 milyon liralık ödül
Konser maratonuna son sürat devam eden, bir yandan da ilk albümü “Nefes”i 14 Temmuz’da dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan Derya Uluğ kariyerindeki başarıları için kendini ödüllendirdi.
Aykan’a ikinci sürpriz Demet’ten
Osman Nuri Özata adlı ustanın, çırağı Aykan’a doğum günü için hazırladığı sürprizin videosu sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı. Viral hale gelen o görüntülere Demet Akalın da kayıtsız kalamadı.
Ustayla iletişime geçip Aykan’a cep telefonu hediye eden Akalın, yaptıkları görüntülü sohbetin fotoğrafını da Twitter’da paylaştı: “Aykan iyi ki doğdun, güle güle kullan telefonunu. Güzel haberler alıp Demet Ablanı hatırla. Ustanı hiç üzme, dünyanın en asil adamı o, çok şanslısın.”
Yeni şarkı imajları
Sefo “İmparator” klibinde kovboy oldu, İrem Derici de “Bitter” şarkısı için plajda iddialı bir stille kamera karşısına geçti.
Rap’çi Sefo’nun “İmparator” şarkısı 362tuzak ve Sony Music Türkiye iş birliğiyle yayınlandı. Söz ve müziği de Sefo’ya ait şarkının klibi Onur Oğuz’un yönetmenliğinde çekildi. Kovboy kılığında kamera karşısına geçen Sefo, kalabalık bir ekiple eğlenceli görüntülere imza attı.
Bursa'da kutlama
İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay’ın 2’nci yaşını memleketi Bursa’da kutladı.
Ünlü oyuncu ile eşi Nurdan Büyükak’ın Kahvebeyaz Restoran’da düzenlediği partiye çiftin yakınları katıldı.