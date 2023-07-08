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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

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#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Derya Uluğ
Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 13:39

Çağla Şıkel ile 5 aydır aşk yaşadığı Avukat Nail Gönenli'nin ayrılığı kısa sürdü.

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Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıklarını duyuran ikili, aşklarına ikinci kez şans verdi.

Nail Gönenli, barışı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

5 milyon liralık ödül

Konser maratonuna son sürat devam eden, bir yandan da ilk albümü “Nefes”i 14 Temmuz’da dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan Derya Uluğ kariyerindeki başarıları için kendini ödüllendirdi.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı


Ünlü şarkıcı, 5 milyon lira değerinde Mercedes marka lüks bir otomobil satın aldı. Uluğ, siparişini 3 ay önce verdiği özel donanımlı aracına geçtiğimiz günlerde kavuştu.

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Aykan’a ikinci sürpriz Demet’ten

Osman Nuri Özata adlı ustanın, çırağı Aykan’a doğum günü için hazırladığı sürprizin videosu sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı. Viral hale gelen o görüntülere Demet Akalın da kayıtsız kalamadı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

Ustayla iletişime geçip Aykan’a cep telefonu hediye eden Akalın, yaptıkları görüntülü sohbetin fotoğrafını da Twitter’da paylaştı: “Aykan iyi ki doğdun, güle güle kullan telefonunu. Güzel haberler alıp Demet Ablanı hatırla. Ustanı hiç üzme, dünyanın en asil adamı o, çok şanslısın.”

Yeni şarkı imajları

Sefo “İmparator” klibinde kovboy oldu, İrem Derici de “Bitter” şarkısı için plajda iddialı bir stille kamera karşısına geçti.

Rap’çi Sefo’nun “İmparator” şarkısı 362tuzak ve Sony Music Türkiye iş birliğiyle yayınlandı. Söz ve müziği de Sefo’ya ait şarkının klibi Onur Oğuz’un yönetmenliğinde çekildi. Kovboy kılığında kamera karşısına geçen Sefo, kalabalık bir ekiple eğlenceli görüntülere imza attı.

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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı


İrem Derici ise yeni şarkısı “Bitter”i dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği Burak Bulut’a, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait şarkının klibinde yönetmen koltuğuna Ecem Gündoğdu oturdu. Havuz kenarında çekilen klipte Derici’ye 20 dansçı eşlik etti.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

Bursa'da kutlama

İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay’ın 2’nci yaşını memleketi Bursa’da kutladı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

Ünlü oyuncu ile eşi Nurdan Büyükak’ın Kahvebeyaz Restoran’da düzenlediği partiye çiftin yakınları katıldı.

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#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Derya Uluğ

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