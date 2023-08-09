Çağla Şıkel her gün bu manzaraya uyanıyor... Yazlıkçılık kazanacak!

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Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor.
Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel bu kez kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaştı.
Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkcılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü.
Gün batımına doğru yemek yiyen ailenin masasında meze çeşitleri dikkat çekti.
Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla Alaçatı'daki evinde karşılamıştı. Aile bayramı da birlikte geçirmişti...
Tatiline tam gaz devam eden Şıkel çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.
HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR
Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...
Bütün şehir ayaklarının altında... Pelin Karahan'dan ev paylaşımı
Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.
Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.
CAN'IN DOĞDUĞU EV
Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.
DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV
Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.
YENİ MANZARAM BU!
Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.
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Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.
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