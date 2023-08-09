Çağla Şıkel her gün bu manzaraya uyanıyor... Yazlıkçılık kazanacak!

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Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel bu kez kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaştı.

Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkcılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü.

Gün batımına doğru yemek yiyen ailenin masasında meze çeşitleri dikkat çekti.

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Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla Alaçatı'daki evinde karşılamıştı. Aile bayramı da birlikte geçirmişti...

Tatiline tam gaz devam eden Şıkel çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Evinde özel havuzu olan Şıkel'in balkonu taş kaplamayla süslü.

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Bütün şehir ayaklarının altında... Pelin Karahan'dan ev paylaşımı

Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.





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Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!



Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.





Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.





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Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN



Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.





Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA



Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.





Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ



Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.





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Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.





Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.