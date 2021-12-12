Çağla Kubat kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Çağla Kubat 16 Kasım 1979 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. 1997 yılında İtalyan Lisesinden birincilikle mezun oldu. ÖSYM'nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavında ilk 500'e girerek İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne kaydoldu. 2001 yılında bu bölümden mezun oldu. Miss Turkey Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nın 2001 yılı organizasyonunda ikinci seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti. Aynı zamanda, 2003 yılında Çeşme'de düzenlenmiş olan IFCA Avrupa Slalom Şampiyonası'nı kazanmış başarılı bir sörfçüdür.

Kubat, sörfün yanı sıra snowboarding, wakeboarding, rollerblading, binicilik ve dalgıçlık yapmakta, tenis oynamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi eski sporcusudur. Kendisi, Türkçenin yanı sıra iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Latince bilmektedir.

Eski İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın torunu olan Çağla Kubat, günümüzde, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde başrolde Elif Komiser karakterini canlandırdı. 20 Eylül 2013 tarihinde kendisi gibi sörfçü Amerikalı sevgilisi Jimmy Diaz ile evlendi. Bu evlilikten Selin adında bir kızı dünyaya geldi.

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