Çağla Demir kimdir nereli kaç yaşında? Çağla Demir hangi diziler ve filmlerde oynadı?
Çağla Demir, oynadığı diziler ve filmler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Son günlerde özel hayatı ile magazin gündemine giren Çağla Demir, biyografisi ile merak edilmeye başlandı. Peki, Çağla Demir kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Çağla Demir hakkında merak edilen bazı bilgiler
Çağla Demir, 1992 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini bu şehirde tamamladı. ‘’Ankara Başkent İletişim Akademisi’’nde oyunculuk eğitimi alan sanatçı, kariyerine 2014 yılında rol aldığı "Medcezir" dizisi ile başladı.
İki sezon boyunca “Banu” karakteriyle “Kara Sevda” dizisinde yer alan Çağla Demir, ardından "Siyah İnci", "Kocaman Ailem" ve "Elimi Bırakma" adlı dizilerinde oynadı. Aynı zamanda, 2018 ve 2019 yıllarında "GQ Clear Men of the Year" ve "Armani Si Passione" kampanyalarının bir parçası oldu.
OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Bayi Toplantısı (Film, 2020)
Elimi Bırakma (TV Dizisi, 2019)
Kocaman Ailem (TV Dizisi, 2018)
Siyah İnci (TV Dizisi, 2017)
Kara Sevda (TV Dizisi, 2015-2017)
Medcezir (TV Dizisi, 2014)
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