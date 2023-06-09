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Çağatay Akman, Öykü Uslu hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

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#Çağatay Akman#Öykü Uslu#Darp Davası
Çağatay Akman, Öykü Uslu hakkındaki şikâyetinden vazgeçti
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 08:06

ŞARKICI Çağatay Akman kendisini darp ettiği öne sürdüğü eski sevgilisi Öykü Uslu hakkındaki şikâyetinden vazgeçti. Uslu da geçen günlerde Akman hakkındaki şikâyetinden vazgeçmişti.

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 Çağatay Akman, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gitti.

Durumdan rahatsız olan Uslu arkadaşı Furkan Ayaz’a haber verdi. Yaşanan tartışmanın ardından Uslu ve arkadaşı Akman tarafından darp edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Akman da Uslu ve Ayaz’dan şikâyetçi oldu. Öykü Uslu 20 Ocak 2023’de görülen duruşmada Çağatay Akman hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

İstanbul 50’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada Çağatay Akman da Öykü Uslu’dan şikâyetçi olmadığını söyledi.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisini darp ettiği anlar kamerada"Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısıyla ünlenen 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman, Cihangir’de eski sevgilisi Öykü Uslu’yu kapısına dayanıp aşağıya inmesi için ziline basarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın olay anına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video içinŞarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisini darp ettiği anlar kamerada



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#Çağatay Akman#Öykü Uslu#Darp Davası

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