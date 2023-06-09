Çağatay Akman, Öykü Uslu hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

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Çağatay Akman, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gitti.

Durumdan rahatsız olan Uslu arkadaşı Furkan Ayaz’a haber verdi. Yaşanan tartışmanın ardından Uslu ve arkadaşı Akman tarafından darp edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Akman da Uslu ve Ayaz’dan şikâyetçi oldu. Öykü Uslu 20 Ocak 2023’de görülen duruşmada Çağatay Akman hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

İstanbul 50’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada Çağatay Akman da Öykü Uslu’dan şikâyetçi olmadığını söyledi.





