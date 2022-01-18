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"Cadının Yüreği" ilk kez Türkçede

#Genevieve Gornichec#Cadının Yüreği#Kitap
Cadının Yüreği ilk kez Türkçede

İskandinav mitolojisinin göz ardı edilen ancak kıyametin gelmesinde doğrudan rol oynayan buz devi cadı Angrboda’nın hikâyesi, Türk okuruyla buluşuyor.

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Genevieve Gornichec'in kaleme aldığı Cadının Yüreği, İthaki Yayınları arasından piyasaya çıktı. Kitabın çevirisinde ise Ceren Gürein'in imzası var.

Yazar Genevieve Gornichec, Cadının Yüreği'nde İskandinav mitolojisinin göz ardı edilen ancak kıyametin gelmesinde doğrudan rol oynayan buz devi cadı Angrboda’nın hikâyesini anlatıyor. Loki’nin Asgard tanrılarından gizlediği eşi; Fenrir, Hel ve Jormungundr’un annesi; Odin’in alt edemediği rakibi Angrboda, bu kibirli tanrılar dünyasında kendi destanını yazma fırsatına ilk kez kavuşuyor.

Cadının Yüreği ilk kez Türkçede

Library Journal'ın, "Madeline Miller'ın ‘Ben, Kirke’sini sevenler için birebir” dediği; Booklist’in, “Neil Gaiman’ın ‘İskandinav Mitolojisi’ni ve Joanne M. Harris’in ‘Loki’ romanlarını seven okurlar için eşsiz bir yeniden anlatım” diye tanımladığı Cadının Yüreği'ni ABD'li tarih romanları yazarı Margaret George ise şunları söylüyor: "Kadim İskandinav tanrılarının puslu diyarına uzanan benzersiz bir yolculuk. Kitabın merkezinde ise sevdiklerini korumak için çağlar boyunca fedakârlıklar yapan bir cadı duruyor."

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Yazar Genevieve Gornichec kimdir?

Cadının Yüreği ilk kez Türkçede

Ohio Eyalet Üniversitesi tarih bölümünden mezun olan Gornichec, Vikingler üzerine yaptığı çalışmalarla konu üzerinde uzmanlaştı. İskandinav mitleri ve İzlanda destanları üzerine yaptığı çalışmalar ve araştırmalar ise yazın hayatındaki ilhamı oldu. Cleveland, Ohio’da yaşıyor. Cadının Yüreği yazarın ilk romanı.

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