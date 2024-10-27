Büyük ses getiren ilişki devam ediyor...

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Çift önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Sarılarak yürüyen Seyhan ve Tosun, muhabirleri fark edince ayrıldı. Sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı. (Deniz BOY)

Mısır’da hamilelik pozları

5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, Mısır’a gitti. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, Nil Nehri manzarası eşliğinde yeni hamilelik pozları verdi. Atagül beyazlar içinde verdiği bu kareleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül kısa süre önce İtalya’da katıldığı bir televizyon programında bebeğinin cinsiyetini açıklamış ve bir oğlu olacağını duyurmuştu.

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Gülben Ergen sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında zehirlendiğini duyurdu. Elinde serumla paylaşım yapan Gülben Ergen “Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini not düştü. Sanatçıya sosyal medyada ‘geçmiş olsun’ mesajı yağdı. Gülben Ergen son olarak ülkemizde yaşanan hain terör saldırısının ardından 29 Ekim kutlamaların iptal edilmesine karşı çıkmış ve “Bayram gururla kutlanmalıdır’ demişti.

Millilere tam destek

A Milli Futbol Takımı’nın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin, futbol dünyasının başarılı isimlerinin ödüllendirileceği prestijli tören Ballon d’Or’a katılacak. France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren düzenlenen Ballon d’Or’da yerini alacak ünlü oyuncu dün Fransa’ya uçtu. Yağmur Tanrısevsin bu akşam Paris’te gerçekleşecek tören öncesi kırmızı halıda da boy gösterecek. Ballon d’Or’ adayları arasında milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler de bulunuyor.

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