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Büyük Hilmi’den üzen haber... İki haftadır hastanede tedavi gören Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

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#Şinasi Yurtsever#Mide Kanseri#Zatürre
Büyük Hilmi’den üzen haber... İki haftadır hastanede tedavi gören Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 07:39

‘KARDEŞ Payı’ dizisinde canlandırdığı ‘Büyük Hilmi’ karakteriyle tanınan Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun acı haberini meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Hürriyet’e konuşan Algöz, “Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük” dedi.

Şinasi Yurtsever’in mide kanserine geçen sene yakalandığı ve gördüğü tedaviyle iyileştiği, ancak 2 hafta kadar önce, rol aldığı ‘Yüzde İki’ adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan hemen sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Dün sabah durumu ağırlaşan Şinasi Yurtsever, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Büyük Hilmi’den üzen haber... İki haftadır hastanede tedavi gören Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Şinasi Yurtsever, yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtsever’in vefat haberinin ardından sosyal medyadan “Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” paylaşımını yaptı.

Büyük Hilmi’den üzen haber... İki haftadır hastanede tedavi gören Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, “Kardeş Payı” dizisinde Büyük Hilmi rolündeydi.

KOMEDİNİN ARANAN YÜZÜYDÜ


Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan oyuncu, 1997-2000 yılları arasında yayınlanan ‘Küçük İbo’ dizisiyle adını duyurdu. ‘Yılan Hikâyesi’, ‘Kınalı Kar’, ‘Avrupa Yakası’, ‘Yabancı Damat’, ‘İşler Güçler’, ‘Geniş Aile’ gibi birçok televizyon dizisinde, ‘Yazı Tura’, ‘Hokkabaz’, ‘Çalgı Çengi’, ‘Düğün Dernek’ gibi çok sayıda filmde oynadı. 2016 yılında Ferihan Kaya ile evlendi. Yurtsever, son olarak ‘Hücreler’ adlı oyunda rol almıştı.

Büyük Hilmi’den üzen haber... İki haftadır hastanede tedavi gören Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Şinasi Yurtsever geçen yıl Ahmet Kural’la “Efsane” filminde oynamıştı.

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Büyük Hilmi’den üzen haber... İki haftadır hastanede tedavi gören Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Yurtsever, “Düğün Dernek 2: Sünnet” filminde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’le rol almıştı.

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#Şinasi Yurtsever#Mide Kanseri#Zatürre

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