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Büyük buluşma

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Buse Terim#Al Nassr
Büyük buluşma
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 08:09

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab’ın Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al Nassr ile maçını izlemeye Buse Terim ve kızları da gitti. Buse Terim’in kızları maç sonrası hayallerini gerçekleştirdi ve ünlü futbolcuyla fotoğraf çekildi.

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SUUDİ ARABİSTAN’A GİTTİLER

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, Suudi Arabistan’daki derbide Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği
Al Nassr ile karşılaştı. Buse Terim de babasının maçını seyretmek için kızları Nil ve Naz ile Suudi Arabistan’a gitti. Karşılaşma 2-2 biterken, Buse Terim’in Volkan Bahçekapılı’dan dünyaya gelen kızları Nil ve Naz, maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile buluştu.

Büyük buluşma

KIZLARIMIN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Daha önce bir video paylaşarak kızlarının Ronaldo ile tanışmak istediğini dile getiren Buse Terim, Nil ve Naz’ın hayalini gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu ve kızlarını fotoğraflayan Buse Terim bu kareyi takipçileriyle şu notla paylaştı: “Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim.”

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Büyük buluşma

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#Cristiano Ronaldo#Buse Terim#Al Nassr

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