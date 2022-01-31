Büşra Pekin'in Dilber Ay heyecanı

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Bir süredir ekranlardan ve beyazperdeden uzak kalan oyuncu, başrolünde oynadığı “Dilber Ay” filminin heyecanını yaşadığını söyledi.

4 Şubat Cuma günü vizyona girecek yapımda ünlü sanatçı Dilber Ay’ı canlandıran Pekin, gala için hazırlıklarının devam ettiğini belirtti:

“Uzun aradan sonra böylesine özel bir projeyle tekrar beyazperdede olmak gerçekten heyecan verici. ‘Dilber Ay’ çok özel bir proje oldu benim için. Gerçekleştireceğimiz gala için hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Umarım vizyona girdiğinde izleyenler tarafından da beğenilen bir film olur.”